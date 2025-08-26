Programación y Resultadosde la fecha 22 de la Primera B Chile 2025
Viernes 22 de agosto:
- 20:00 horas, San Marcos de Arica 2-1. Santiago Morning, Carlos Dittborn, TNT SPORTS y HBO Max.
Sábado 23 de agosto
- 12:30 horas, Unión San Felipe 0-2 Deportes Antofagasta, Municipal de San Felipe, TNT SPORTS Premium y HBO Max.
- 12:3o horas, Deportes Recoleta 1-1 Santiago Wanderers, Municipal de Recoleta, TNT SPORTS y HBO Max.
- 15:00 horas, Rangers 0-0 Magallanes, Manuel Moya Medel, TNT SPORTS y HBO Max.
Domingo 24 de agosto:
- 12.30 horas, Cobreloa 1-1 Deportes Copiapó – Zorros del Desierto, TNT SPORTS y HBO Max.
- 15:00 horas, Deportes Santa Cruz 2-0 Curicó Unido– Municipal Joaquín Muñoz García, TNT SPORTS y HBO Max.
- 17:30 horas, Deportes Concepción 1-4 Universidad de Concepción, Ester Roa Rebolledo, TNT SPORTS y HBO Max
25 de agosto
-
19:00 horas, San Luis vs Deportes Temuco, Lucio Fariña Fernández, TNT SPORTS y HBO Max.