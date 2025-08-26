 

Así fue el anuncio dado por Carlo Ancelotti al entregar la nómina de los seleccionados brasileños para la última doble fecha clasificatoria al Mundial 12026

Vea en este Link el anuncio del seleccionador brasileño

Esta es la nómina de jugadores que enfrentarán a Chile y Bolivia. Entre los ausentes destacan Neymar, Vinicius y Rodrygo

Imagen

 

/José Pablo Verdugo

