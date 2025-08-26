Así fue el anuncio dado por Carlo Ancelotti al entregar la nómina de los seleccionados brasileños para la última doble fecha clasificatoria al Mundial 12026
Vea en este Link el anuncio del seleccionador brasileño
GIGANTES PELA PRÓPRIA NATUREZA! 💛💚
O treinador Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (25) a lista de convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
— brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025
Esta es la nómina de jugadores que enfrentarán a Chile y Bolivia. Entre los ausentes destacan Neymar, Vinicius y Rodrygo
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo