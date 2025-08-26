La Policía de Investigaciones (PDI) indaga un nuevo hecho de violencia ocurrido en la Región Metropolitana, el cuarto homicidio registrado en las últimas horas. Esta vez, la víctima fue un hombre que recibió un disparo por la espalda en plena vía pública, en la comuna de La Cisterna.

El crimen ocurrió alrededor de las 00:50 horas de este martes en la intersección de las calles Fuenzalida Urrejola con Carlos Ríos, donde en primera instancia llegó personal de seguridad ciudadana, alertado por disturbios callejeros protagonizados por la víctima.

Posteriormente, Carabineros acudió tras recibir una denuncia por disparos. En el lugar se encontró al hombre ya fallecido, tendido en la calzada.

El teniente César Méndez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, informó que, de acuerdo con testigos, “se escucharon aproximadamente siete disparos”.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, que realizaron las primeras pericias en el sitio del suceso.

El fiscal Manuel Zará detalló que la víctima correspondería a “un hombre de entre 30 y 40 años que había recibido un impacto balístico por la espalda”.

En tanto, el subprefecto Roberto Briones, de la BH Sur, agregó que “la víctima es una persona en situación de calle, NN hasta el momento, porque no tiene ninguna identificación, podría ser extranjero”.

Este asesinato se suma a los tres crímenes registrados durante la jornada del lunes en la capital:

El homicidio de un hombre apuñalado en Cerrillos .

El baleo de un sujeto en las afueras de una discoteca clandestina en Recoleta .

El apuñalamiento de un pasajero a bordo de un bus del sistema RED en Santiago centro.

Con este nuevo caso, ya son cuatro los homicidios en menos de 24 horas en la Región Metropolitana, lo que refuerza las alarmas sobre el aumento de la violencia delictual en la capital.

