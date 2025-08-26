Durante este martes, los habitantes de la zona central de Chile fueron sorprendidos por un inusual clima con temperaturas primaverales, en pleno invierno. En la Región Metropolitana, los termómetros podrían alcanzar los 26 °C, tras un fin de semana marcado por el frío.

Este cambio abrupto en las condiciones meteorológicas ha generado dudas respecto al pronóstico para los próximos días. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó el fenómeno.

“Las altas temperaturas están presentes en gran parte de la zona central”, señaló, agregando que “una curva de altas presiones está afectando a gran parte del país”.

Zúñiga detalló que un sistema frontal proveniente desde la Región de Aysén se encuentra debilitado precisamente por esta alta presión atmosférica. Sin embargo, advirtió que este clima cálido no durará.

Desde el jueves: neblina, nubes y descenso térmico

El especialista explicó que el sistema frontal desde el sur comenzará a avanzar rápidamente: “Empuja las nubes que están en la costa, que se van a generar hoy en la tarde. Esas mismas nubes, el día jueves, son empujadas hacia los valles interiores”, explicó.

Esto provocará un cambio significativo en las condiciones climáticas:

Jueves : posible llovizna en sectores costeros , incluso hasta Melipilla y Santiago , junto con presencia de neblina en la mañana .

Viernes: se repetirá el fenómeno, y será el día más frío de la semana, con una temperatura máxima de solo 13 °C.

¿Lloverá el fin de semana? Baja probabilidad en Santiago

Respecto a posibles precipitaciones durante el fin de semana, Zúñiga indicó: “El sábado, la condición de precipitación va a abarcar prácticamente desde Coquimbo hasta la Región Metropolitana, pero en el sector cordillerano”.

En cuanto al valle de Santiago, aclaró que la probabilidad de lluvia es muy baja, estimada en menos de un 30%, con acumulaciones que no superarían los 1 a 3 milímetros.

“Es muy baja la probabilidad de que precipite en Santiago”, concluyó el meteorólogo.

