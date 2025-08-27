Esta fue la respuesta y el gesto de Marcelo Diaz, juzgue usted mismo si fue mal interpretado, como dijo posteriormente a Radio Cooperativa el jugador azul
Esta fue la respuesta de Javier Correa desde el estadio Monumental
El capitán de Universidad de Chile - que después dijo que lo habían interpretado mal- tuvo un gesto muy despectivo, mirando hacia el suelo cuando le preguntaron por Colo Colo. "Después hablamos de paz" le respondió el delantero argentino de Colo Colo
