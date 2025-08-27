Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), en conjunto con la revista PanArte y la Escuela Artebianca, prepara la cuarta edición del concurso que elegirá a la Mejor Empanada de Chile.
En la versión anterior, la Panadería Tomás Moro de Las Condes obtuvo el primer lugar gracias a una propuesta que destacó por su masa dorada y crujiente, un pino jugoso y bien condimentado, y un balance preciso entre todos sus ingredientes, atributos que conquistaron al jurado.
Este año, la competencia reunirá a más de 100 establecimientos. Bajo la modalidad de cata a ciegas, el panel de expertos evaluará sabor, aroma, calidad de la masa, relleno, pino y apariencia. “La empanada es más que un plato típico: es un pedazo de historia que nos une en cada mesa y rincón de Chile. Este concurso es un homenaje a quienes, con talento y dedicación, mantienen viva esta tradición. Estamos ansiosos por descubrir nuevas recetas, sorprendernos con su sabor y conocer al próximo ganador”, señaló Juan Mendiburu, presidente de Indupan.
Las clasificatorias se desarrollarán los días 27 y 28 de agosto, mientras que la gran final está fijada para el 3 de septiembre. La meta es clara: reconocer la excelencia en la preparación de uno de los íconos más representativos de la gastronomía nacional.
