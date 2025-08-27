A continuación, todos los antecedentes:

LO QUE ANTICIPÓ ANÍBAL MOSA

"TENEMOS LA INTENCIÓN DE CERRAR ESTO A LA BREVEDAD POSIBLE" Aníbal Mosa, presidente de ByN, reveló que esta semana deberían tener listo el nombre del entrenador que se hará cargo de Colo Colo. Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PlKKGr7M6l — ESPN Chile (@ESPNChile) August 26, 2025

INFORME ESPN

QUINTEROS, RAMÓN DÍAZ, MARTINO, ¿QUIÉN ASUMIRÁ EN COLO COLO? La danza de nombres para reemplazar a Jorge Almirón involucra a otros técnicos argentinos de gran cartel. Christopher Brandt con la información. ▶️ Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/QcvHv2fK1L — ESPN Chile (@ESPNChile) August 26, 2025

OPINIÓN MARCELO BARTICCIOTTO

"COLO COLO TIENE UN EQUIPO ESTELAR… NO PUEDE ACEPTAR TANTAS EXIGENCIAS (DEL DT QUE ASUMA)" Marcelo Barticciotto afirmó que el futuro técnico del Cacique deberá saber manejar los recursos que ya posee el club. ▶️ Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/ZAAflXGnxe — ESPN Chile (@ESPNChile) August 26, 2025

HUGO GONZALEZ, EL ENTRENADOR INTERINO YA PREPARA EL PARTIDO CON LA U

Colo Colo tuvo un fin de semana de descanso y recién este lunes por la tarde los jugadores albos se reincorporararon a los entrenamientos en Macul

Tras tener libre todo este fin de semana, Colo Colo entrenó este lunes pensando en el Superclásico contra Universidad de Chile, programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

En este link puede ver algunas imágenes del entrenamiento:

Colo Colo llega bastante complicado a este clásico, ya que acumula cinco partidos consecutivos sin ganar. Además, ya no tiene a Jorge Almirón en la banca, y Hugo González y Luis Pérez lo reemplazaron de manera interina a la espera de que llegue un nuevo DT.

Sin contar a los jugadores lesionados como Alexander Oroz y Alan Saldivia, Colo Colo tiene como baja obligada por suspensión ante la U a Emiliano Amor, ya que llegó a las 5 tarjetas amarillas. Pero el defensor no sería el único jugador que podría quedar fuera de este importante partido.

Nicolás Córdova presentó una nómina de la Selección Chilena sub 20 para un microciclo que se desarrollará entre el 25 y el 31 de agosto en Juan Pinto Durán. Francisco Marchant es uno de los nominados, por lo tanto no podrá estar en el Superclásico con Colo Colo ya que el microciclo topa con la fecha del partido (31 de agosto).

De todas maneras, Blanco y Negro podría negociar con La Roja para que liberen al juvenil antes de tiempo, tal como lo hicieron previo al duelo con Universidad Católica, cuando Nicolás Córdova aceptó liberar del microciclo a Francisco Marchant para Colo Colo y a Juan Francisco Rossel para los Cruzados. Pero también está la posibilidad de que en la Selección Chilena le nieguen la posibilidad de salir al juvenil albo.

/José Pablo Verdugo