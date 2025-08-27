 

LO QUE ANTICIPÓ ANÍBAL MOSA

 

INFORME ESPN

OPINIÓN MARCELO BARTICCIOTTO

HUGO GONZALEZ, EL ENTRENADOR INTERINO YA PREPARA EL PARTIDO CON LA U

Colo Colo tuvo un fin de semana de descanso y recién este lunes por la tarde los jugadores albos se reincorporararon a los entrenamientos en Macul

Tras tener libre todo este fin de semana, Colo Colo entrenó este lunes pensando en el Superclásico contra Universidad de Chile, programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Colo Colo llega bastante complicado a este clásico, ya que acumula cinco partidos consecutivos sin ganar. Además, ya no tiene a Jorge Almirón en la banca, y Hugo González y Luis Pérez lo reemplazaron de manera interina a la espera de que llegue un nuevo DT.

Sin contar a los jugadores lesionados como Alexander Oroz y Alan Saldivia, Colo Colo tiene como baja obligada por suspensión ante la U a Emiliano Amor, ya que llegó a las 5 tarjetas amarillas. Pero el defensor no sería el único jugador que podría quedar fuera de este importante partido.

Nicolás Córdova presentó una nómina de la Selección Chilena sub 20 para un microciclo que se desarrollará entre el 25 y el 31 de agosto en Juan Pinto Durán. Francisco Marchant es uno de los nominados, por lo tanto no podrá estar en el Superclásico con Colo Colo ya que el microciclo topa con la fecha del partido (31 de agosto).

De todas maneras, Blanco y Negro podría negociar con La Roja para que liberen al juvenil antes de tiempo, tal como lo hicieron previo al duelo con Universidad Católica, cuando Nicolás Córdova aceptó liberar del microciclo a Francisco Marchant para Colo Colo y a Juan Francisco Rossel para los Cruzados. Pero también está la posibilidad de que en la Selección Chilena le nieguen la posibilidad de salir al juvenil albo.

/José Pablo Verdugo

 

