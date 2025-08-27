Un enigmático mensaje publicado en Instagram por Marcelo “Chino” Ríos encendió las alarmas entre sus seguidores y familiares este lunes. La frase “Aquí vamos otra vez, esta huea nunca se acaba, ayuda” acompañada de un retrato, provocó más de 600 reacciones inmediatas, entre expresiones de preocupación y apoyo.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse: “Fuerza, Chino querido”, “Te abrazo Chinito, todo estará bien” y “A veces pedir ayuda es difícil”, reflejaron la inquietud que generó el texto.

Sin embargo, la tensión se disipó horas más tarde. Contactado por la periodista Cecilia Gutiérrez, el exnúmero uno del tenis mundial aseguró que no atravesaba ninguna crisis personal y que el mensaje había sido un simple ejercicio de humor.

“Él se ríe un poco de esto de las redes. Que todo lo que aparece en las redes se convierte en una noticia”, explicó Gutiérrez en Primer Plano (CHV). Según detalló, Ríos se encontraba viendo una película junto a su hija y decidió replicar una frase de la cinta en su cuenta personal. “Básicamente, de aburrido, por estar con su hija viendo una película, decide escribir eso en sus redes”, agregó la periodista.

El episodio evidencia la rapidez con la que un mensaje ambiguo puede amplificarse en redes sociales y transformarse en tema de debate público, incluso cuando su origen responde solo a un gesto casual.

