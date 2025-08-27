Universidad de Chile ya prepara el Superclásico con Colo-Colo por la Fecha 22 del Campeonato Nacional. El duelo se disputará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Y Gustavo Álvarez tiene algunas complicaciones aara conformar la formación que enfrentará a los albos.

De partida, hay dos descartados: el arquero Gabriel Castellón – que salió lesionado en el entre tiempo con Independiente en Avellaneda – y el volante Israel Poblete, que ni siquiera viajó a Buenos Aires por lesión y sigue con problemas incluso para entrenar.

Se agrega a ellos el lateral por izquierda Matías Sepúlveca, que este lunes no practicó y fue spmetido a exámenes médicos en la Clínica Meds.

Felipe Salomoni, Maximiliano Guerrero (o Sebastián Rodríguez) y Cristopher Toselli asoman como las cartas que maneja el entrenador para suplir a los ausentes.

Universidad de Chile llega a este partido en la segunda posición de la tabla con 12 victorias y 38 puntos en total, por lo que teniendo un partido pendiente está momentáneamente a 11 puntos del líder Coquimbo Unido. Por lo mismo, los azuñes necesitan ganar el Superclásico para continuar con chances de alcanzar a puntero

E la primera rueda, el triunfo fue para la U por 2-1 en el Estadio Nacional por la Fecha 7 del Torneo, gracias a un doblete de Charles Aránguiz, ambos de lanzmaiento penal. También desde los 12 pasos descontó Claudio Aquino

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo