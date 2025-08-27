El defensor de la selección chilena, Guillermo Maripán, emitió este lunes un comunicado en sus redes sociales para responder a las acusaciones en su contra por difusión de material íntimo y violencia hacia una expareja.

En el texto, Maripán calificó las acciones legales como “una maniobra claramente extorsiva y a todas luces difamatoria”, asegurando que estas denuncias “no persiguen la verdad ni la justicia, sino que buscan obtener legítimamente un beneficio económico a mi costa”.

El jugador sostuvo que la querella presentada por Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera, habría estado dispuesta a retirarse a cambio de una suma millonaria superior a los $300 millones. Asimismo, afirmó que, según versiones de terceros, Castillo habría buscado contactar a supuestas nuevas “víctimas” relacionadas con él para intensificar la presión.

Maripán rechazó categóricamente estas acusaciones y las calificó como un abuso del sistema judicial. También advirtió sobre el impacto del uso irresponsable de las redes sociales, que —según dijo— se estarían utilizando como plataforma para denostar y dañar reputaciones.

Finalmente, el futbolista reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos por la vía judicial y subrayó que su foco está en su familia, la selección chilena y su club, con “toda la energía e ilusión de siempre”.

El trasfondo judicial

La disputa entre Maripán y Castillo comenzó en marzo de 2025, cuando la influencer lo acusó de difundir material íntimo sin su consentimiento. La justicia declaró admisible la querella, lo que llevó al jugador a contraatacar con una demanda por daño moral.

La controversia no solo escaló en tribunales, sino también en redes sociales, amplificando el debate sobre la validez de acusaciones públicas sin pruebas y sus consecuencias para la reputación de los involucrados.