Esta consulta, publicada en X (ex twitter) por Rodrigo Vallete: «Tengo una duda…. El » Soldado de Maduro «, Alejandro Navarro y candidato de la DC, habrá viajado ya a Venezuela a alistarse en el ejercito bolivariano para defender al de las tropas imperialistas de Trump??? hizo estallar las redes sociales.
Si, porque de inmediato los cibernautas, recordaron esta otra públicación – en este caso en los medios de comunicación, que provocaron también muchas reaccones en su momento:
Y desde todos los lugares comenzaron «a dispararle» al «soldado» de Maduro:
Alejandro Navarro Venezuela te necesita @senadornavarro pic.twitter.com/G5yTemnPoR
— DANIEL🗽🥤 (@Daniel399492892) August 27, 2025
Sr. Presidente Donald Trump : Aquí en Chile hay un fanático *Soldado de Maduro*, se llama Alejandro Navarro , vive en Concepción. Su nombre de combate es «PIOJOMAN», Porfa. no se olvide de él. Atte.
