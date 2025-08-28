Esta consulta, publicada en X (ex twitter) por Rodrigo Vallete: «Tengo una duda…. El » Soldado de Maduro «, Alejandro Navarro y candidato de la DC, habrá viajado ya a Venezuela a alistarse en el ejercito bolivariano para defender al de las tropas imperialistas de Trump??? hizo estallar las redes sociales.

Si, porque de inmediato los cibernautas, recordaron esta otra públicación – en este caso en los medios de comunicación, que provocaron también muchas reaccones en su momento:

Imagen

Y desde todos los lugares comenzaron «a dispararle» al «soldado» de Maduro:

Imagen

Philip Seymour
@philip_seymour

Imagen

Oye Alejandro Navarro , Nicolás Maduro te necesita urgente en Caracas supongo que ya compraste los pasajes ?
Imagen
Alejandro Navarro candidato a diputado por el distrito 20 anuncio que suspenderá la campaña porque el deber en Venezuela lo llama.
Imagen

 

 

Sr. Presidente Donald Trump : Aquí en Chile hay un fanático *Soldado de Maduro*, se llama Alejandro Navarro , vive en Concepción. Su nombre de combate es «PIOJOMAN», Porfa. no se olvide de él. Atte. 🇨🇱

