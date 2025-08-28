En esta ocasión el artista apuesta por los sonidos bailables, predominando la trompeta que él interpreta con maestría un arreglo musical interesante y sutil. En cuanto a la letra bien romántica es el estilo de este excelente cantautor, que ya tiene un primer single rotando en las principales emisoras radiales de Chile y parte de latinoamérica. FELIPE MARTINEZ COMENTA … «Mirada» es una cumbia que habla de un amor en el cual se postergan los anhelos personales por dar respuesta a los de la otra parte. En la composición se expone el dejar de lado las necesidades por aferrarse a un amor que no es correspondido. Lo anterior es la muestra de un amor que no es amor, al final de la canción se ve una luz de esperanza al encontrar una nueva relación en la que nace la esperanza, habiendo aprendido de los errores del pasado.



Felipe Martinez y su single «Mirada» aporta ritmo bailable cargado de energía y alegría porque es tiempo de comenzar a prepararnos para las fiestas dieciocheras que están a la vuelta de la esquina.