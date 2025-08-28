Un violento ataque con armas de fuego en avenida Observatorio, comuna de La Pintana, dejó un hombre muerto y otros dos heridos la tarde de este miércoles.

Al llegar al lugar, el Comisario de Servicio de la 41ª Comisaría constató que en un vehículo se encontraba el conductor fallecido en el asiento del piloto. Minutos después, a las 16:36 horas, personal del SAMU confirmó el deceso. En paralelo, dos hombres heridos por bala fueron trasladados al SAR El Roble, donde recibieron maniobras de reanimación antes de ser derivados al Hospital Padre Hurtado.

La fiscal Lucía Valdivia, de la Fiscalía ECOH Oriente, explicó que en el hecho “estaría involucrado otro vehículo y se han visto múltiples impactos balísticos. Una persona murió, otra está en riesgo vital y otra grave”. Agregó que la investigación se concentra en el análisis de cámaras de seguridad, y enfatizó: “No hay información respecto a intercambio de disparos, parece ser un ataque directo”.

Sobre la identidad de las víctimas, Valdivia precisó: “Son dos chilenos jóvenes los que iban dentro del auto, un colombiano está grave, un fallecido es chileno y el que está en riesgo vital es el otro chileno”.

En paralelo, el subprefecto Rodrigo Rodríguez Trujillo, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, informó: “Por disposición del Ministerio Público, estamos realizando trabajo científico técnico en el sitio del suceso por un homicidio consumado y otro frustrado”. Asimismo, añadió que “efectivamente existen bandas rivales que luchan por el territorio para la venta de drogas en el sector; los involucrados tienen antecedentes por tráfico de drogas”.

El procedimiento es dirigido por la unidad SUR 2 y el sitio del suceso permanece aislado, mientras personal especializado levanta evidencia para establecer la dinámica del ataque.

PRIMER HOMICIDIO

Ocurrió en horas de la mañana cuando un hombre de 32 años, sin antecedentes policiales, fue asesinado frente a una cancha de fútbol tras una riña con sujetos desconocidos.

De acuerdo al subcomisario Diego Novoa Soto, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que el incidente ocurrió en la intersección de la Avenida Gabriela con Pasaje 10, lugar donde encontraron un hombre herido con arma cortante.

“Se determinó que la víctima, alrededor de las 06.30 horas de la madrugada, mantuvo una discusión y posterior pelea con el imputado, el cual ya se encuentra identificado”. La riña, que se motivó por celos, escaló hasta que el sujeto lo agredió con un arma cortante en una oportunidad, lo que provocó la muerte de la víctima.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap