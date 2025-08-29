El dúo humorístico Cebolla y Bodoque se prepara para uno de los hitos más relevantes de su carrera reciente: su presentación en el Teatro Caupolicán el próximo 30 de agosto, con el espectáculo titulado La Fiesta de la Gente.

“Ha sido un trabajo intenso, estamos preparándonos de la mejor manera, con grandes sorpresas, con invitados y con un show muy vertiginoso, tiene mucho remate, así que es un show rapidísimo”, señalaron los comediantes en conversación con La Cuarta.

Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque) adelantaron que, además de este evento, están desarrollando un nuevo proyecto que será anunciado en las próximas semanas.

El dúo ha logrado mantenerse en la primera línea del humor nacional, incluso tras la transición de ser parte de un grupo a consolidarse como dupla. Sobre esa capacidad de adaptación, Cebolla explicó: “La clave ha sido seguir en el humor, seguir dándole risas a la gente, no importando si éramos cuatro o tres o dos, sino con la convicción de seguir haciendo reír”.

Respecto a la inspiración creativa, Bodoque detalló: “Más que nada, la inspiración va en la forma de mirar la comedia, en lo que va sucediendo. Nuestro trabajo ahora es más de identificación y de vivencias también. La inspiración está en estar atento a lo que va sucediendo para poder llevarlo a la comedia, más que tener algún referente humorístico”.

Sobre el momento actual de la comedia chilena, destacaron la diversidad de estilos presentes y la transversalidad de su propio público. “Nosotros somos de un humor simple, que no quiere decir que sea fácil de hacer. Es un humor de risa fácil, súper fácil de comprender, entonces la gente se ríe muy seguido. Esa es la virtud que tenemos nosotros, tenemos un show muy rápido. La gente se ríe de lo que hacemos al momento de burlarse el uno del otro”, subrayaron.

De esta manera, La Fiesta de la Gente se proyecta como un espectáculo que refuerza la identidad del dúo: un humor ágil, cotidiano y directo, capaz de conectar con audiencias diversas en escenarios de gran escala.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap