El esperado Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputará en un Estadio Monumental repleto de hinchas albos, ya comienza a vivirse más allá de la cancha.

A pocos días del duelo más relevante del fútbol chileno por la Liga de Primera 2025, ambos equipos intensifican su preparación mientras la tensión crece entre las hinchadas, tanto en redes sociales como en la previa del encuentro.

Sin embargo, el ambiente no se reduce únicamente a la rivalidad. También emerge un matiz de camaradería entre jugadores que se conocen desde las divisiones menores. Es el caso de Vicente Pizarro y Lucas Assadi, dos promesas del balompié nacional que, pese a vestir camisetas históricamente opuestas, mantienen una relación marcada por la amistad y el respeto.

Durante la conferencia de prensa, Pizarro protagonizó un momento que alivianó la tensión previa: con tono irónico, habló sobre Assadi, sacando risas entre los presentes.

“Con Lucas compartimos muchos momentos juntos, lo conozco hace tiempo, sé el jugador que es y no me sorprende su momento. Me pone contento, espero que siga así, no el domingo, pero que siga así”, señaló entre carcajadas.

La broma no solo generó reacciones inmediatas entre los periodistas, sino también entre Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales, quien se sumó al humor del comentario.

