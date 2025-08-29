Esta semana, la temperatura en la región Metropolitana ha permanecido relativamente alta, pero se espera un cambio drástico en los próximos días. De acuerdo con el último pronóstico del tiempo, la capital enfrentará un fin de semana con lluvias, granizos e incluso tormentas eléctricas.

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, indicó que el viernes 29 de agosto comenzarán las precipitaciones en la región Metropolitana. En detalle, Adam explicó que “la precipitación del fin de semana está asociada a nubes cumulonimbus, lo que podría generar granizos y tormentas eléctricas. Además, se esperan lluvias intensas y breves junto con chubascos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un sistema frontal, por lo que las lluvias no serán tan fuertes.

Respecto a la jornada del sábado 30 de agosto, la meteoróloga detalló que en Santiago se espera una temperatura de 11°C con cielos cubiertos y la presencia de chubascos durante todo el día. Además, se anticipa que la zona cordillerana recibirá nieve, lo que hará que las condiciones sean muy frías en las zonas más altas.

“Para aquellos que piensen en subir al cerro, la nieve comenzará en la mañana y las temperaturas estarán muy frías en la zona más elevada”, agregó Adam. De esta manera, el fin de semana completo se presentará con climas fríos y lluvias intermitentes en la capital.

