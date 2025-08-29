Universidad Católica vuelve a jugar en el Claro Arena, en tanto que Deportes Iquique se juega su última chance de salvarse al enfrentar en el Tierra de Campeones a Deportes Limache

Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

JUEVES 28 DE AGOSTO

19:00 horas, Everton 3-1 Deportes La Serena, estadio Sausalito.

Goles: 1-0, 13′ Sergio Hernández (EVE); 2-0, 27′ Emiliano Ramos (EVE); 3-0, 70′ Sebastián Sosa (EVE); 3-1 82′ Matías Pinto (LS)

VIERNES 29 DE AGOSTO

19:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

12:30 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio Huachipato-CAP.

15:00 horas, O’Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, estadio Claro Arena.

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Limache, estadio Tierra de Campeones.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.

18:30 horas, Ñublense vs. Unión Española, estadio Nelson Oyarzún.

