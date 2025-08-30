Programación y TV: Dónde y cuándo ver los partidos de la fecha 23 de Primera B
Viernes 29 de agosto:
- 15:00 horas, Magallanes 2-0 Unión San Felipe, Estadio Municipal de San Bernardo, TNT Sports, HBO MAX.
Goles: 1-0, 61′ Facundo Peraza (MAG); 2-0, 78′ Carlos Muñoz (MAG)
19:00 horas, Deportes Concepción vs Santiago Morning, Ester Roa Rebolledo, TNT Sports, HBO MAX.
Goles: 1-0, 21′ Ulises Ojeda (CON); 1-1, 34′ Kevin Campillay (SM); 2-1, 45+1′ Joaquín Larrivey (CON); 3-1, 73′ Josué Ovalle (CON); 4-1, 90′ Diego Carrasco (CON) Incidencias: Nicolás Astete (CON) fue expulsado a los 37′, Patricio Castro (SM) fue expulsado a los 38′, Nelson Sepúlveda (CON) fue expulsado a los 79′.
Sábado 30 de agosto:
- 12:30 horas, Deportes Copiapó vs Deportes Santa Cruz, Luis Valenzuela Hermosilla, TNT Sports, HBO MAX.
- 15:00 horas, Curicó Unido vs Deportes Temuco, Municipal de Molina, TNT Sports, HBO MAX.
Domingo 31 de agosto:
- 12:30 horas, Santiago Wanderers vs Rangers de Talca, Lucio Fariña Fernández, TNT Sports, HBO MAX.
- 15:00 horas, Cobreloa vs San Luis de Quillota, Zorros del Desierto, TNT Sports, HBO MAX.
- 17:30 horas, San Marcos de Arica vs Deportes Antofagasta, Carlos Dittborn, TNT Sports, HBO MAX.
Lunes 1 de septiembre:
- 19:00 horas, Universidad de Concepción vs Deportes Recoleta, Ester Roa Rebolledo TNT Sports, HBO MAX.
/José Pablo Verdugo