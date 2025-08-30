Esta tarde, Deportes Iquique se juega su última chance de salvarse al enfrentar en el Tierra de Campeones a Deportes Limache
Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:
JUEVES 28 DE AGOSTO
19:00 horas, Everton 3-1 Deportes La Serena, estadio Sausalito.
Goles: 1-0, 13′ Sergio Hernández (EVE); 2-0, 27′ Emiliano Ramos (EVE); 3-0, 70′ Sebastián Sosa (EVE); 3-1 82′ Matías Pinto (LS) VIERNES 29 DE AGOSTO
VIERNES 29 DE AGOSTO
19:00 horas, Unión La Calera 1-2 Palestino, estadio Nicolás Chahuán.
Goles: 0-1, 20′ Ian Garguez (PAL); 1-1, 58′ Sebastián Sáez (ULC); 1-2, 88′ Junior Arias de penal (PAL)
SÁBADO 30 DE AGOSTO
12:30 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio Huachipato-CAP.
15:00 horas, O’Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.
17:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, estadio Claro Arena.
20:00 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Limache, estadio Tierra de Campeones.
DOMINGO 31 DE AGOSTO
15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.
18:30 horas, Ñublense vs. Unión Española, estadio Nelson Oyarzún.
