Después del Superclasico juegan hoy Ñublense y Unión Española, los hispanos con la obligación de sumar para aprovechar el triunfo de Deportes Iquique sobre Deportes Limache
Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:
JUEVES 28 DE AGOSTO
19:00 horas, Everton 3-1 Deportes La Serena, estadio Sausalito.
Goles: 1-0, 13′ Sergio Hernández (EVE); 2-0, 27′ Emiliano Ramos (EVE); 3-0, 70′ Sebastián Sosa (EVE); 3-1 82′ Matías Pinto (LS) VIERNES 29 DE AGOSTO
VIERNES 29 DE AGOSTO
19:00 horas, Unión La Calera 1-2 Palestino, estadio Nicolás Chahuán.
Goles: 0-1, 20′ Ian Garguez (PAL); 1-1, 58′ Sebastián Sáez (ULC); 1-2, 88′ Junior Arias de penal (PAL)
SÁBADO 30 DE AGOSTO
12:30 horas, Huachipato 0-1 Coquimbo Unido, estadio Huachipato-CAP.
Goles:0-1, 2′ Cecilio Waterman (COQ) 13′ Incidencia: Expulsado Lionel Altamirano (HUA)
15:00 horas, O’Higgins 3-2 Audax Italiano, estadio El Teniente.
Goles: 1-0, 18′ Maximiliano Romero, de penal (OHI); 2-0, 31′ Martín Sarrafiore (OHI); 2-1, 68′ Leo Valencia (AUD); 3-1, 78′ Arnaldo Castillo (OHI); 3-2, 83′ Franco Troyanski (AUD)
17:30 horas, Universidad Católica 2-1 Cobresal, estadio Claro Arena.
Goles: 0-1, 36′ Diego Coelho (CSAL); 1-1, 49′ Branco Ampuero (UC); 2-1, 86′ Autogol de José Tiznado (UC)
20:00 horas, Deportes Iquique 2-1 Deportes Limache, estadio Tierra de Campeones.
Goles: 0-1, 8′ César Pinares (LIM); 1-1, 78′ Steffan Pino (IQU); 2-1, 90+4′ Misael Dávila (IQU)
DOMINGO 31 DE AGOSTO
15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.
18:30 horas, Ñublense vs. Unión Española, estadio Nelson Oyarzún.
