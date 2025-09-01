En el programa Hay Que Decirlo de Canal 13, la conversación sobre las infidelidades de futbolistas —a propósito de la historia de Vale Roth con el exjugador Juan Pablo Úbeda— derivó en una revelación inesperada.

Gissella Gallardo sorprendió al afirmar que “los futbolistas hacen cosas peores” que engañar a sus parejas. Ante la consulta directa de Ignacio Gutiérrez sobre si era habitual que los jugadores grabaran a sus compañeras íntimas, Gallardo respondió que, aunque en su caso Mauricio Pinilla nunca lo hizo, la práctica sí existía en el ambiente.

Pero la declaración no terminó ahí. Gallardo aseguró que algunos futbolistas incluso habrían llegado a esconder amigos detrás de cortinas o en clósets para que presenciaran sus encuentros privados.

Cuando Gutiérrez preguntó si entre las mujeres afectadas había figuras conocidas, la respuesta de Gallardo fue tajante: “Correctísimo, Ignacio Gutiérrez. Muy famosas y queridas”.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap