Estamos ad-portas de una nueva elección presidencial y renovación del congreso nacional, y vemos que la situación país, que nos tiene a todos asumiendo las malas políticas públicas, menos al gobierno que viven en un mundo de fantasía y que no les interesa ver la realidad, nuestro país se está deteriorando cada día más y más. Que hemos hecho como país para merecer un estado deplorable, con políticos incompetentes que nunca han trabajado, que llegaron al poder tirando piedras y se irán con los bolsillos llenos.

​La falta de trabajo, la pérdida de empleo, el cierre de pymes, la delincuencia, el trabajo informal, son factores que influyen en que las personas, que se encuentran muy lejos de pensionarse, que carecen de estudios específicos, que tienen ingresos muy bajos, se traduce en que no cotizan, y ello significa que además sus familias no están protegidas previsionalmente, y tampoco en el ámbito de la salud.

​De cada 10 personas que tienen un trabajo informal, sólo 1 de ellos hace una cotización previsional, los 9 restantes no pueden afrontar dicho pago y por ende, esto se traducirá en peores pensiones para el futuro.

​Para este gobierno no es prioritario ni el crecimiento, ni las inversiones, ni las listas de espera en salud, ni tampoco mejorar la educación, ni mejorar las pensiones, solo queda esperar que pasen los días y termine esta pesadilla de tener el peor gobierno de Chile, de jóvenes con ideología y mentalidad añeja, donde crecer al mínimo lo celebran, estamos en un país al cual no llegan los inversionistas, los que están se alejan y las personas están pagando costos de la soberbia y el despilfarro incluyendo a los amigos y parientes instalados en entidades públicas que no mejoran en nada la calidad del servicio.

​Los que se equivocaron, a enmendar el error, los que creyeron que iban a cambiarlo todo, hacer el mea culpa, a preguntarse si hoy estamos mejor que hace 4 años y la única herramienta que tenemos es nuestro voto libre y soberano.

Escrito para El Diario de Santiago por Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

