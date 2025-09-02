Se acabó la espera. Alexis Sánchez ya tiene nuevo club y vestirá la décima camiseta de su carrera, para volver a jugar en España

El goleador histórico de la selección chilena llegó a un acuerdo con el Sevilla, escuadra donde será compañero de Gabriel Suazo.

El delantero de 36 años viajó esta mañana hacia Andalucía para firmar un contrato de un año con la escuadra de la Liga.

Así fue la lllega del tocopillano:

Alexis Sánchez ya se encuentra en Sevilla ✅ El jugador es el sexto fichaje del #SevillaFC este verano pic.twitter.com/AxxuArxq6L — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) September 1, 2025

Y así fue la presentación en las redes sociales del Sevilla Fútbol Club:

A pesar de que el chileno tenía contrato hasta junio del próximo año con Udinese, la mala relación con el técnico alemán Kosta Runjaic acabó por apurar la salida del delantero, quien se unió en la parte final de la pretemporada de la squadra bianconera.

Por Ignacio Soto Bascuñán