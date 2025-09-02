Respecto a la misión en la sede de la Conmebol en Asunción, se refirió José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, que también estará presente este martes defendiendo los intereses de Universidad de Chile:

«Solo en la mente de Grindetti, presidente de Independiente puede haber algo tan delirante como acusar a Universidad de Chile de haber planificado los incidentes. Cómo va a decir que los dirigentes de la U son los responsables, si al presidente Michael Clark lo tenían prácticamente secuestrado en un palco para que no lo mataran. Lo que diga Grindetti a estas alturas ya da lo mismo, afortunadamente ahora es el momento de la justicia”.

“Yo no espero que Grindetti nos llame para solidarizar, pero cuando había hinchas de la U que se estaban debatiendo entre la vida y la muerte, Grindetti al menos podría haber recomendado qué hospital era el más cercano para que ellos se pudieran tratar ese día”

“Vamos a entregar todos los antecedentes y pruebas para demostrar que Universidad de Chile tiene la razón en lo que está planteando, y que los puntos le corresponden a la U”, sostuvo.

“Creemos que los antecedentes que se están entregando son evidentes, todo el mundo lo ha podido ver a través de los videos que están circulando. Tenemos bastantes esperanzas en que las instituciones de la Conmebol van a operar correctamente”.

En cuanto al incidente con el jugador de Colo Colo, Javier Correa, ésto dijo Michael Clark, presidente de Azul Azul respecto a la agresión verbale que recibió de parte del jugador de Colo Colo en el estadio Monumental, anticipando que Universidad de Chile hará llegar los antecedentes a la ANFP: “Me empezó a decir garabatos y lo tuvieron que agarrar o se venía encima mío. No sé bien qué pasó. No va en la dirección correcta, no ayuda a bajar el nivel de violencia que hay en ese estadio. Espero que el jugador recapacite y pida perdón”,