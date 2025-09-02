Los estrenos de septiembre de 2025 en plataformas de streaming

NETFLIX

Series, docuseries y programas

  • 3 de septiembre: ‘Miércoles’ T2-Parte 2
  • 18 de septiembre: ‘Black Rabbit’
  • 19 de septiembre: ‘El refugio atómico’

Películas y documentales

  • 12 de septiembre: ‘El otro París’
  • 26 de septiembre: ‘French Lover’, ‘Rut y Booz’

DISNEY+

Series

  • 3 de septiembre: ‘Recuerdos del amor’
  • 9 de septiembre: ‘Solo asesinatos en el edificio’ T5
  • 10 de septiembre: ‘Tempest’
  • 12 de septiembre: ‘Los asesinatos de Breslavia’
  • 16 de septiembre: ‘Futurama’ T13
  • 19 de septiembre: ‘LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia – Piezas del pasado’
  • 24 de septiembre: ‘Adidas VS. Puma’
  • 30 de septiembre: ‘Chad Powers’

Películas y documentales

  • 3 de septiembre: ‘Lilo y Stitch’
  • 19 de septiembre: ‘Match: La reina de las apps de citas’

HBO MAX

Series, docuseries y programas

  • 5 de septiembre: ‘Kivimäki: El hacker más buscado’
  • 8 de septiembre: ‘Task’
  • 10 de septiembre: ‘Ni mudos ni invisibles: La historia de las voces negras en televisión’
  • 16 de septiembre: ‘El grito’
  • 24 de septiembre: ‘El diablo está ocupado’
  • Sin fecha concreta: ‘Pubertat’

Películas y documentales

  • 1 de septiembre: ‘El hombre que mató a Don Quijote’, ‘Mystic River’
  • 7 de septiembre: ‘Frida’, ‘J. Edgar’
  • 20 de septiembre: ‘Una villa en la Toscana’
  • 25 de septiembre: ‘Un lugar tranquilo’, ‘Un lugar tranquilo 2’, ‘El viento que agita la cebada’

PRIME VIDEO

Series, docuseries y programas

  • 1 de septiembre: ‘The Runarounds’
  • 6 de septiembre: ‘Confidence Queen’
  • 10 de septiembre: ‘La novia’
  • 17 de septiembre: ‘Gen V‘ T2
  • 24 de septiembre: ‘Hotel Costiera’
  • 26 de septiembre: ‘Romi’

Películas y documentales

  • 3 de septiembre: ‘Ice Road: Vengeance’
  • 5 de septiembre: ‘Ballerina’
