Los estrenos de septiembre de 2025 en plataformas de streaming
NETFLIX
Series, docuseries y programas
- 3 de septiembre: ‘Miércoles’ T2-Parte 2
- 18 de septiembre: ‘Black Rabbit’
- 19 de septiembre: ‘El refugio atómico’
Películas y documentales
- 12 de septiembre: ‘El otro París’
- 26 de septiembre: ‘French Lover’, ‘Rut y Booz’
DISNEY+
Series
- 3 de septiembre: ‘Recuerdos del amor’
- 9 de septiembre: ‘Solo asesinatos en el edificio’ T5
- 10 de septiembre: ‘Tempest’
- 12 de septiembre: ‘Los asesinatos de Breslavia’
- 16 de septiembre: ‘Futurama’ T13
- 19 de septiembre: ‘LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia – Piezas del pasado’
- 24 de septiembre: ‘Adidas VS. Puma’
- 30 de septiembre: ‘Chad Powers’
Películas y documentales
- 3 de septiembre: ‘Lilo y Stitch’
- 19 de septiembre: ‘Match: La reina de las apps de citas’
HBO MAX
Series, docuseries y programas
- 5 de septiembre: ‘Kivimäki: El hacker más buscado’
- 8 de septiembre: ‘Task’
- 10 de septiembre: ‘Ni mudos ni invisibles: La historia de las voces negras en televisión’
- 16 de septiembre: ‘El grito’
- 24 de septiembre: ‘El diablo está ocupado’
- Sin fecha concreta: ‘Pubertat’
Películas y documentales
- 1 de septiembre: ‘El hombre que mató a Don Quijote’, ‘Mystic River’
- 7 de septiembre: ‘Frida’, ‘J. Edgar’
- 20 de septiembre: ‘Una villa en la Toscana’
- 25 de septiembre: ‘Un lugar tranquilo’, ‘Un lugar tranquilo 2’, ‘El viento que agita la cebada’
PRIME VIDEO
Series, docuseries y programas
- 1 de septiembre: ‘The Runarounds’
- 6 de septiembre: ‘Confidence Queen’
- 10 de septiembre: ‘La novia’
- 17 de septiembre: ‘Gen V‘ T2
- 24 de septiembre: ‘Hotel Costiera’
- 26 de septiembre: ‘Romi’
Películas y documentales
- 3 de septiembre: ‘Ice Road: Vengeance’
- 5 de septiembre: ‘Ballerina’
