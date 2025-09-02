La Roja de Nicolás Córdova comenzó los entrenamientos de cara a su visita a Brasil, uno de los compromisos más exigentes del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, que si bien no incide para nada en la clasificación al Mundial, puesto que Chile ya está eliminado si puede significar el inicio de un camino nuevo, ya sin los jugadores que conformaron la Generación Dorada.

En las prácticas en Juan Pinto Durán se ha visto trabajar diferenciado a tres jugadores que están en duda por problemas físicos para el partido del viernes, aunque si podrían estar frente a Uruguay el martes 9.

Ellos son Bruno Barticciotto, Felipe Loyola y Benjamín Kuscevic.

En todo caso, el ambiente es de los mejores y se observa que todos los convocados están dispuestos a tomar la posta que dejaron Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y compañía

Vea las fotos del primer entrenamiento de la selección chilena con miras al partido del próximo jueves en Brasil, a las 20.30 hrs:

Primer entrenamiento ✅ Nicolás Córdova comenzó a preparar su primera doble fecha Eliminatoria al mando de #LaRoja 🇨🇱🙌 pic.twitter.com/BtXT1JFxj0 — Selección Chilena (@LaRoja) August 31, 2025

👋✨ Comenzamos a juntarnos en casa #LaRoja 🇨🇱 trabaja en Juan Pinto Durán 🏡 📷 Carlos Parra – Comunicaciones FFCh. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/K45IrA5VkA — Selección Chilena (@LaRoja) August 31, 2025

Lunes doble jornada 🌅💪 📷 Carlos Parra – Comunicaciones FFCh. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/ujI6xo47oG — Selección Chilena (@LaRoja) September 1, 2025

¡Nos seguimos juntando! 🇨🇱👋 Paulo Díaz e Iván Román se integraron a los entrenamientos de la tarde. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/Glxiq6Abjb — Selección Chilena (@LaRoja) September 1, 2025

