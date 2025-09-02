En cada transición de agosto a septiembre algo que es infaltable en las redes sociales son los tradicionales memes, esos que celebran el haber dejado atrás uno de los meses más crudos en una parte del planeta.

Por lo mismo es que surge el dicho: “Hay que pasar agosto”, una premisa que para muchos tiene un sentido especial, pero que también para otros es motivo de alegría.

Y es por todo lo anterior que cada año las redes sociales se llenan de memes, chistes y frases que celebran la llegada de septiembre, mes que además en el caso de Chile es sinónimo de las Fiestas Patrias.

¿Resultado? Diversos hashtags que hacen alusión a esta “festividad” se transforman en tendencia en varios países. Acá, los mejores memes que han dejado los “Pasé agosto” en este 2018: