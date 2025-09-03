Esto fue lo que dijo Nicolás Córdova, respondiendo al porqué no había nominado a ningún jugador de Coquimbo Unido, el puntero del campeonato
"LA LISTA ESTÁ HECHA CON LA MEJOR DE LA FE" 🇨🇱
⚽ Nicolás Córdova, entrenador interino de Chile, explicó por qué no hubo convocados de Coquimbo Unido y contó qué jugadores sigue de cerca de los Piratas.
🎙️ #EliminatoriasEnDSPORTS#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/jtQwkSYXWS
— DSPORTS (@DSports) September 2, 2025
De inmediato lleó esta respuesta, a través de un comunicado oficial, del club Coquimbo Unido
Y para que no se dijera que los «piratas» no tienen ningún jugador de selección, también públicamente felicitar a Cecilio Waterman, convocado a la selección de Panamá
🔱 WATERMAN CONVOCADO EN PANAMÁ 💛🇵🇦🖤
Nuestro único seleccionado para esta Fecha FIFA, Cecilio Waterman, enfrentará con el combinado panameño la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF.
El jueves se medirán como visita a 🇸🇷 Surinam, y el lunes recibirán a 🇬🇹 Guatemala pic.twitter.com/91V7Dulx4s
— Coquimbo Unido (@coquimbounido) September 2, 2025
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo