Ayer martes 2 de septiembre se cumplieron 14 años del accidente aéreo en Juan Fernández, en el que fallecieron 21 personas, entre ellas el animador Felipe Camiroaga y parte del equipo del programa Buenos Días a Todos.

En este contexto, Soledad Camiroaga, hermana del conductor, decidió compartir en redes sociales una fotografía inédita y al mismo tiempo revelar el delicado estado de salud de su padre, Jorge.

La imagen muestra a Felipe junto a su padre disfrutando de un día de piscina en 1998. (ver portada)

“Hoy el corazón late fuerte por los dos. Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país. Y por nuestro padre, que hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido”, escribió Soledad.

En su mensaje, agregó que la foto refleja la cercanía de ambos:

“En la piscina nos muestra como eran regalones, luminosos, profundamente unidos”.

Finalmente, cerró con una frase en recuerdo de su hermano: