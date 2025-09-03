«Estoy convencido que ayudará mucho al equipo y tendremos una gran relación”, dijo el otro chileno del conjunto sevillano. “Siempre me ha gustado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla“, dijo el joven crack del Barcelona refiriéndose al cierre del Libro de Pases en España

Así quedó la plantilla del Sevilla con las últimas incorporaciones. incluído «El Niñoa Maravilla»

Esto fue lo que dijo Gabriel Suazo respecto a la llegada de Alexis y tenerlo de compañero en su actual equipo:

🫂⚽🇨🇱 "Es muy distinto compartir en el día a día" En conferencia de prensa de #LaRoja, Gabriel Suazo tuvo palabras acerca de la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla, donde pasarán a compartir camarín, y enfatizó en la buena relación que tienen ambos. pic.twitter.com/DrK5nKUZvk — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 2, 2025

¡Lamine Yamal también reaccionó al fichaje del chileno en el Sevilla!

En diálogo con RTVE, la estrella del FC Barcelona aplaudió el sorpresivo retorno de Alexis Sánchez a La Liga de España.

