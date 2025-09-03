Colo Colo definió el fin de semana a su nuevo director técnico, y el elegido fueá el argentino Fernando Ortiz. Con experiencia en clubes como América, Santos y Monterrey, Ortiz fue la apuesta fuerte del gerente deportivo Daniel Morón para reemplazar a Jorge Almirón.

El interés de la dirigencia de Blanco y Negro se explica por dos factores centrales: la claridad de su proyecto deportivo y su enfoque en potenciar las divisiones juveniles, un punto que “impresionó” a la mesa directiva. Según informó El Mercurio, el acuerdo ya está cerrado: Ortiz firmará hasta diciembre de 2026 y recibirá un salario de un millón de dólares por temporada, muy por debajo de los 2,2 millones anuales que percibía Almirón tras su renovación.

El nombramiento aún debe ser ratificado en la junta extraordinaria de Blanco y Negro este sábado. No obstante, persiste un escenario de mínima probabilidad que podría modificar la decisión: la eventual disposición de Gerardo “Tata” Martino —ex seleccionador de Argentina, Paraguay y México— a incorporarse al proyecto reduciendo sus pretensiones económicas. De momento, esto parece improbable, ya que en el Inter de Miami percibía 2,5 millones de dólares por temporada.

/José Pablo Verdiugo