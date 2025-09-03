¿Quién va a ser el arquero? ¿Por qué no hay jugadores de Coquimbo Unido? ¿Punto final a la Generación Dorada? ¿Tiene ya resuelto el equipo que va a jugar el jueves?
Vea y escuche a continuación todas las respuesta de Nicolás Córdova:
"LAS LISTAS ESTÁN HECHAS CON UNA PROYECCIÓN PARA LO QUE TODOS QUEREMOS, QUE ES NO ESTAR POR CUARTA VEZ AFUERA DE UN MUNDIAL"
Nicolás Córdova, DT de La Roja, explicó además la ausencia de jugadores de Coquimbo en la nómina.
▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus
— ESPN Chile (@ESPNChile) September 2, 2025
¿YA DECIDIÓ QUIÉN VA A SER EL META TITULAR DE LA ROJA?
A Nicolás Córdova se le preguntó además qué criterios considerará para decidir entre Vigouroux, Reyes o Gillier, pensando en el duelo con Brasil, y esto señaló el DT.
▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus
— ESPN Chile (@ESPNChile) September 2, 2025
🇨🇱👀 FUERTE Y CLARO.
Nicolás Córdova le respondió a Cristian Zavala tras su molestia al no tener jugadores de Coquimbo citados a La Roja. pic.twitter.com/clMpgnEPz8
— Zona Futbolera (@Zonafutboleracl) September 2, 2025
