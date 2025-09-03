Así fue el primer día de Fernando Ortiz en el estadio Monumental:

𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗗Í𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗢𝗥𝗧𝗜𝗭 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗖𝗜𝗤𝗨𝗘 ⚪️⚫️ Nuestro nuevo entrenador ya vive sus primeras horas con la insignia del Eterno Campeón. 👉 Revisa el video completo: https://t.co/pXBZohxGwJ#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 •… pic.twitter.com/W0Os0TqGmn — Colo-Colo (@ColoColo) September 2, 2025

Y esto fue lo que dijo el nuevo entrenador de Colo Colo en su presentación oficial:

Estas son las imágenes de la primera práctica en Macul a cargo del nuevo cuerpo técnico:

Al término del entrenamiento habló Arturo Vidal y dijo lo siguiente:

“Todo bien, conversamos en el entrenamiento. Fue el primer día, así que estamos bien. Ahora estamos abocados a prepararnos de la mejor forma para ganar esa copa que tenemos que disputar con Universidad de Chile”

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo