Así fue el primer día de Fernando Ortiz en el estadio Monumental:
𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗗Í𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗢𝗥𝗧𝗜𝗭 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗖𝗜𝗤𝗨𝗘 ⚪️⚫️
Nuestro nuevo entrenador ya vive sus primeras horas con la insignia del Eterno Campeón.
👉 Revisa el video completo: https://t.co/pXBZohxGwJ#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 •… pic.twitter.com/W0Os0TqGmn
Y esto fue lo que dijo el nuevo entrenador de Colo Colo en su presentación oficial:
Estas son las imágenes de la primera práctica en Macul a cargo del nuevo cuerpo técnico:
FÚTBOL EN LA RUCA 🤟🏻⚽️#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/UpuqzbPyCZ
Al término del entrenamiento habló Arturo Vidal y dijo lo siguiente:
“Todo bien, conversamos en el entrenamiento. Fue el primer día, así que estamos bien. Ahora estamos abocados a prepararnos de la mejor forma para ganar esa copa que tenemos que disputar con Universidad de Chile”
