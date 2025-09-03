Las últimas semanas han sido complejas para Natalia Valdebenito, quien enfrenta críticas y la cancelación de algunos shows tras sus polémicas declaraciones sobre la tragedia de la mina El Teniente. La situación escaló luego de la dura respuesta del actor Cristián Campos en el programa Podemos Hablar, donde defendió a su pareja, María José Prieto.

“Yo le diría a Natalia Valdebenito que no se meta con mi mujer, que se lave la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer”, declaró Campos en CHV.

El cruce fue retomado en el panel de Sígueme, donde Catalina Pulido respaldó al actor y lanzó fuertes críticas contra la comediante.

“Yo soy muy vehemente. La gente puede pensar que yo soy violenta, agresiva, llámenlo como quieran. Yo soy una persona con sangre en las venas; si me tocan a la gente que amo, puedo ser violenta, agresiva y vehemente”, señaló la opinóloga.

Pulido justificó la reacción de Campos, recordando las consecuencias personales que el actor enfrentó en el último tiempo:

“Entiendo la ofuscación de Cristián Campos, entiendo que luego de un año y medio de haberlo pasado pésimo… Lo cancelaron, sus hijos no le hablan y lo están acusando de algo que, se supone, él no cometió. Y llega una mina que le movieron la jaula bien lejos, porque ¿qué tiene que andar metiéndose Natalia Valdebenito también en algo que no le corresponde?”.

La panelista además sugirió que Valdebenito busca deliberadamente atención:

“Tiene el mal del florerito y necesita que alguien hable de ella”.

Pulido insistió en que los comentarios de la humorista excedieron los límites:

“Estamos hablando de algo súper delicado y, además, tratas a una persona que sí fue víctima de encubridora (…) ¿Qué quieres, que lo deje solo? No, lo está apoyando y ella verá lo que hace; tú no tienes por qué meterte”.

Finalmente, lanzó una interpretación personal sobre la postura de la comediante:

“Yo creo que la señora Natalia, más que defender este feminismo de cartón —que yo creo que sí es de cartón, y eso me gustó mucho de lo que dijo Cristián—, me llama la atención porque pienso que ella tiene algo muy personal con el género masculino”.

Pulido concluyó destacando el respaldo de Campos hacia su pareja:

“No todos los hombres son malos, no todos son hdp. Hay hombres buenos, que te cuidan, que te protegen. Y a mí me gusta que Cristián haya sacado la voz por su señora, porque ella lo ha apoyado en las buenas y en las malas, y me parece que cualquier hombre haría lo mismo por su mujer”.

