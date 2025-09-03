«La ideología comunista es responsable de millones de muertes en el siglo XX, por eso en Europa se resolvió condenar al comunismo igual como al nazismo. Decir soy comunista equivale a decir soy nazista», le dijo la diputada española ante la intención de la periodista chilena de defender a la candidata presidencial del PC

Y obviamente, fue tendencia inmediata en redes sociales.

He aquí algunos de los miles de posteos:

Matilde Burgos es una periodista experimentada y Cayetana Álvarez de Toledo la dejó tartamudeando. Por todos lados intentó blanquear el comunismo chileno y no pudo

— Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) September 1, 2025

"Decirse comunista hoy en día es una legitimación del crimen también"

Matilde Burgos se atoró al tratar de lavar la imagen de la candidata del Partido Comunista Jeannette Jara luego de que Cayetana Alvarez le diera una cátedra.

La periodista de CNN hizo un ridículo mundial.

— EXORCISTA DE ZURDOS 🇨🇱 (@El_Exorcista_) September 1, 2025

Lo de Matilde Burgos es

— Mati 🙂 (@canaldemati_) September 1, 2025

