El presidente Donald Trump difundió este martes imágenes del operativo militar con el que fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación del grupo criminal Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe.

A través de Truth Social, Trump confirmó que la acción fue dirigida contra miembros de la organización, designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario.

Trump subrayó que el Tren de Aragua está oficialmente catalogado como organización terrorista extranjera, “que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.

El mensaje indica que el ataque ocurrió mientras los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. Según Trump, la operación dejó 11 muertos entre los denominados “terroristas”, sin bajas estadounidenses.

El video compartido muestra secuencias del operativo naval ejecutado por unidades del Comando Sur. Washington no ha divulgado aún la ubicación exacta ni detalles sobre el armamento utilizado.

El mandatario cerró con una advertencia directa:

“Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”.

