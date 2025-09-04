El entrenador Carlo Ancelotti planea un equipo ultraofensivo de la selección de Brasil para recibir a Chile este jueves desde las 21.30, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y probó una formación con cuatro delanteros, en la que obviamente no están ni Neymar ni Vinicius, quienes no fueron convocados para esta doble jornada

Ya clasificada al Mundial y tercera con 25 puntos (los mismos que Ecuador), el cuerpo técnico del italiano probaría caras nuevas como banco de pruebas para la prócima Copa del Mundo.

Vea y escuche la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti:

"QUEREMOS JUGAR CON INTENSIDAD ANTE CHILE" Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, adelantó el choque ante La Roja por Clasificatorias, donde buscarán ser fuertes en defensa y presionar en ofensiva. ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/QW6iX5uKLM — ESPN Chile (@ESPNChile) September 3, 2025

Entre las novedades, de acuerdo a la útlima práctica todo indica que Raphinha y Gabriel Martinelli estarán por las bandas del ataque, mientras que Estevao y Joao Pedro, jugadores del Chelsea, serán los delanteros centros. Cabe remar que este esquema es similar al que había probado Carletto ante Paraguay , cuando selló la clasificación al Mundial, con la diferencia de que en las bandas, además del jugador de Barcelona, estuvo Vinicius y en la delantera Matheus Cunha y Martinelli.

/José Pablo Verdugo