El entrenador Carlo Ancelotti planea un equipo ultraofensivo de la selección de Brasil para recibir a Chile este jueves desde las 21.30, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y probó una formación con cuatro delanteros, en la que obviamente no están ni Neymar ni Vinicius, quienes no fueron convocados para esta doble jornada
Ya clasificada al Mundial y tercera con 25 puntos (los mismos que Ecuador), el cuerpo técnico del italiano probaría caras nuevas como banco de pruebas para la prócima Copa del Mundo.
Vea y escuche la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti:
"QUEREMOS JUGAR CON INTENSIDAD ANTE CHILE"
Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, adelantó el choque ante La Roja por Clasificatorias, donde buscarán ser fuertes en defensa y presionar en ofensiva.
Entre las novedades, de acuerdo a la útlima práctica todo indica que Raphinha y Gabriel Martinelli estarán por las bandas del ataque, mientras que Estevao y Joao Pedro, jugadores del Chelsea, serán los delanteros centros. Cabe remar que este esquema es similar al que había probado Carletto ante Paraguay, cuando selló la clasificación al Mundial, con la diferencia de que en las bandas, además del jugador de Barcelona, estuvo Vinicius y en la delantera Matheus Cunha y Martinelli.
