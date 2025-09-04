Todo lo que hay que saber de la penúltima fecha de las Clasificatorias: horarios y lo que está en disputa en cada partido

Horario: 7:30 p.m. Hora de Chile

Televisión: El partido podrá verse por Chilevisión, chilevisión web, CHV Youtube y Disney+ en su plan Premium.

Uruguay vs. Perú

Después de prometer mucho y cumplir poco, la Celeste tiene una oportunidad de oro de abrochar su participación en el próximo Mundial. Recibirá en Montevideo a Perú, que necesita ganar sus dos partidos para soñar con el repechaje. A los dirigidos por Marcelo Bielsa les bastará con un triunfo o un empate. Si pierden, también les alcanzará con que Venezuela no gane.

El partido podrá verse por Chilevisión web y Disney+ en su plan Premium

Paraguay vs. Ecuador

Empatada en puntos con Uruguay, Paraguay tiene las mismas cuentas en la calculadora: una victoria y un empate la meten en el Mundial, pero si pierde deberá esperar un tropiezo de Venezuela en Buenos Aires. Enfrente estará la sorprendente Ecuador, que en silencio ya se clasificó a la cita de 2026, incluso a pesar del descuento de tres puntos por sanción de la Conmebol.

Televisión: El partido podrá verse Disney+ en su plan Premium

Brasil vs. Chile

Duelo entre dos selecciones que han decepcionado. La Canarinha tiene la clasificación ya en el bolsillo, pero su fútbol ha estado lejos (muy lejos) del de otros tiempos, y todavía falta tiempo para ver las ideas de Carlo Ancelotti plasmadas en el campo de juego. Del otro lado estará la única selección eliminada, siendo ya la tercera vez consecutiva que Chile no llega a la Copa del Mundo.

Horario: 8:30 p.m. Hora de Chile

Televisión: El encuentro entre chilenos y brasileños será transmitido por TV en la señal de Mega señal abierta, Mega y Mega 2, además de forma ONLINE por la app, Mega GO.

