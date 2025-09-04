Facebook Mail Spotify Twitter Youtube
Todo lo que hay que saber de la penúltima fecha de las Clasificatorias: horarios y lo que está en disputa en cada partido

Al derrotar al equipo de Bielsa en Montevideo, la albiceleste quedó a un sólo punto de clasificar anticipadamente al Mundian

Por
José Pablo Verdugo
-
1682

Horarios y cómo ver los partidos

Colombia vs. Bolivia

Se trata de uno de los partidos más atractivos porque involucra a dos equipos que están a la caza de la clasificación. A la selección cafetera le basta un empate para asegurarse como mínimo un lugar en el repechaje, pero si gana en casa sellará su boleto al Mundial sin mirar otros resultados. Bolivia, de no ganar, necesitará una mano de Argentina, que juega contra Venezuela.

Horario: 7:30 p.m. Hora de Chile

Bolivia 1-1 Colombia (2 de Sep., 2021) Resultado Final - ESPN (CL)

Televisión: El partido podrá verse Disney+ en su plan Premium

Argentina vs. Venezuela

El otro gran encuentro de este jueves. En lo que sin duda será una emotiva noche por ser el último partido de Messi jugando en casa por eliminatorias, la Albiceleste buscará acabar con el sueño de Venezuela. La Vinotinto está en puesto de repechaje y podría terminar el jueves dentro de un amplio abanico de resultados: si gana puede seguir con posibilidades de clasificación directa o asegurarse la repesca intercontinental, pero si pierde deberá prenderle velas a Colombia, ya que Bolivia está solo un punto por debajo.

Horario: 7:30 p.m. Hora de Chile

Selección argentina: cuándo juega vs. Venezuela y todos los convocados - LA NACION

Televisión: El partido podrá verse por Chilevisión, chilevisión web, CHV Youtube y Disney+ en su plan Premium.

Uruguay vs. Perú

Después de prometer mucho y cumplir poco, la Celeste tiene una oportunidad de oro de abrochar su participación en el próximo Mundial. Recibirá en Montevideo a Perú, que necesita ganar sus dos partidos para soñar con el repechaje. A los dirigidos por Marcelo Bielsa les bastará con un triunfo o un empate. Si pierden, también les alcanzará con que Venezuela no gane.

Horario: 7:30 p.m. Hora de Chile

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

El partido podrá verse por Chilevisión web y Disney+ en su plan Premium

Paraguay vs. Ecuador

Empatada en puntos con Uruguay, Paraguay tiene las mismas cuentas en la calculadora: una victoria y un empate la meten en el Mundial, pero si pierde deberá esperar un tropiezo de Venezuela en Buenos Aires. Enfrente estará la sorprendente Ecuador, que en silencio ya se clasificó a la cita de 2026, incluso a pesar del descuento de tres puntos por sanción de la Conmebol.

Horario: 7:30 p.m. Hora de Chile

Ecuador - Paraguay: Resumen Ecuador vs Paraguay: Enner Valencia perdona, pero La Tri sigue firme en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 - Fase de Clasificación al Mundial - CONMEBOL

Televisión: El partido podrá verse Disney+ en su plan Premium

Brasil vs. Chile

Duelo entre dos selecciones que han decepcionado. La Canarinha tiene la clasificación ya en el bolsillo, pero su fútbol ha estado lejos (muy lejos) del de otros tiempos, y todavía falta tiempo para ver las ideas de Carlo Ancelotti plasmadas en el campo de juego. Del otro lado estará la única selección eliminada, siendo ya la tercera vez consecutiva que Chile no llega a la Copa del Mundo.

Horario: 8:30 p.m. Hora de Chile

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias - La Tercera

Televisión: El encuentro entre chilenos y brasileños será transmitido por TV en la señal de Mega señal abierta, Mega y Mega 2, además de forma ONLINE por la app, Mega GO.

  • GTD: Canal 839.
  • Zapping: Canal 25.
  • DirecTV: Canal 1155.
  • VTR: Canal 736.
  • Claro: Canal 519.
  • Mundo TV: Canal 520.
  • Entel: Canal 73.
  • Mundo GO! (streaming): Canal 50.

Así va la tabla de clasificación de las eliminatorias

