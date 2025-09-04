El presidente de la ANFP, Pablo Milad, llegó a Río de Janeiro para presenciar el duelo entre Chile y Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026, y entregó una visión estratégica sobre el presente y futuro de la Roja.

“Fue un viaje muy tranquilo, los chicos vienen muy motivados. Han trabajado muy bien durante la semana, iniciando un nuevo ciclo y esperemos hacer una buena presentación, que es lo importante», señaló en conversación con ADN Deportes.

Respecto al interinato de Nicolás Córdova, técnico de la Sub 20, Milad destacó la solidez de su gestión y el trabajo integrado de los cuerpos técnicos:

“Nico trabaja con su staff completo, están los preparadores físicos, están todos los técnicos que trabajan siempre en conjunto con todas las selecciones, para seguir una metodología de trabajo constante y aplicable de selección en selección”.

El dirigente subrayó que este modelo de trabajo no solo se replica entre selecciones, sino que también ha permeado a los clubes:

“Lo más importante es que esta metodología de trabajo se ha transmitido a los clubes (…). Eso tiene muy contentos a los clubes también por la buena comunicación que hay con los seleccionadores”.

Aunque evitó anticipar decisiones, Milad no cerró la puerta a la continuidad de Córdova en la selección adulta:

“Eso hay que esperar, todo su tiempo. Sabemos la profesionalidad que tiene Nico con su staff”.

En la misma línea, destacó la coordinación entre selecciones menores y adultas, reforzando la idea de un proyecto común:

“Con todos los técnicos han trabajado conscientemente con una planificación increíble (…). Siguen la misma línea de trabajo y trabajan igual todas las selecciones, así que no hay cambio si está uno o está otro».

Supercopa: respuesta firme a Azul Azul

Milad también respondió a los dichos de Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien advirtió que Universidad de Chile no disputará la Supercopa ante Colo Colo el 14 de septiembre si avanza en Copa Sudamericana.

El timonel de la ANFP se mostró inflexible:

“Es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo (…). Se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar”.

Con ello, Milad marcó una doble línea de acción: consolidar la continuidad metodológica en todas las selecciones y mantener la firmeza institucional en decisiones de calendario.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo