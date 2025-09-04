El pasado 2 de septiembre, Salma Hayek celebró su cumpleaños número 59 compartiendo en redes sociales una imagen que rápidamente se volvió viral. En la fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la actriz mexicana aparece en un bikini rojo, a bordo de una embarcación en alta mar, con una bebida en la mano y un gesto de celebración al atardecer.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje breve y simbólico:

“59 vueltas al sol y sigo bailando. Brindo por todos ustedes y gracias por el cariño”.

La combinación entre el atuendo, la energía positiva del gesto y el tono de gratitud del mensaje generó una fuerte reacción entre sus seguidores, consolidando una vez más la cercanía de Hayek con su audiencia digital.

Además de los miles de comentarios de fans, destacaron las muestras de afecto de colegas de la industria. Entre ellas, el saludo del actor Anthony Hopkins, quien escribió:

“Feliz cumpleaños. Te queremos”.

Con esta publicación, Hayek no solo celebró su trayectoria personal, sino que también reafirmó su posición como referente internacional de autenticidad, carisma y vigencia en el mundo del entretenimiento.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap