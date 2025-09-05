Ya no queda nada para el próximo cambio de hora en Chile. En nuestro país hay dos ajustes al horario en el año. El primero se realiza para marcar el inicio del horario de invierno y este segundo marca el inicio del horario de verano.

Nuestro país tiene una larga historia con el cambio de hora. La primera vez que se tomó esta medida fue en 1968, impulsada por el ingeniero de la empresa Chilectra, Edinson Román. La idea del experto era aprovechar de mejor manera la luz natural y así disminuir el consumo de energía eléctrica en los hogares.

Desde entonces, el cambio de hora se ha aplicado en gran parte de Chile. Aunque a lo largo de los años han habido ciertos ajustes de los territorios donde se realiza, ahora solamente dos regiones de nuestro país no se suman al cambio de hora.