Ya no queda nada para el próximo cambio de hora en Chile. En nuestro país hay dos ajustes al horario en el año. El primero se realiza para marcar el inicio del horario de invierno y este segundo marca el inicio del horario de verano.
Nuestro país tiene una larga historia con el cambio de hora. La primera vez que se tomó esta medida fue en 1968, impulsada por el ingeniero de la empresa Chilectra, Edinson Román. La idea del experto era aprovechar de mejor manera la luz natural y así disminuir el consumo de energía eléctrica en los hogares.
Desde entonces, el cambio de hora se ha aplicado en gran parte de Chile. Aunque a lo largo de los años han habido ciertos ajustes de los territorios donde se realiza, ahora solamente dos regiones de nuestro país no se suman al cambio de hora.
En concreto, las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena no se suman a la modificación de la hora desde 2017. El motivo de esto es que la luz funciona de manera diferente en estas zonas.
¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?
El próximo cambio de horario en Chile se producirá mañana sábado 6 de septiembre. A la media noche, los residentes de nuestro país deberán adelantar sus relojes una hora.
De esa manera, cuando los relojes marquen la 00.00, deberán ajustarse para marcar las 01:00 del domingo 8 de septiembre.
Sabemos que los cambios de hora generan problemas en muchas personas, debido a la dificultad de acostumbrarse. De esa forma, acá te dejamos algunos beneficios del ajuste:
- Ahorro de energía: Al aprovechar mejor la luz natural, se reduce el consumo de energía eléctrica.
- Mayor actividad económica: Las horas de luz adicionales pueden impulsar la economía, especialmente en sectores como el comercio y el turismo.
- Mejor calidad de vida: Disfrutar de más horas de luz al día puede tener un impacto positivo en el bienestar físico y mental de las personas.
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/gap