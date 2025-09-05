El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, enfrenta un nuevo frente judicial, esta vez en el ámbito civil, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpusiera una demanda por indemnización de perjuicios fiscales por un monto total de $3.705.922.116. La acción se suma a la acusación penal presentada por la Fiscalía Regional Centro Norte, que ya solicitó más de 18 años de presidio por diversos delitos vinculados al caso Farmacias Populares.

Demanda civil por perjuicio fiscal

El escrito del CDE, firmado por el abogado Marcelo Chandía, detalla que Jadue y otros cuatro imputados —José Muñoz, Raúl Moraga, María Eugenia Chadwick y Eduardo Sendra— habrían ejecutado una serie de operaciones fraudulentas entre 2020 y 2021, utilizando fondos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Según la demanda, Daniel Jadue, en su rol de presidente de Achifarp, ordenó compras por más de $1.384 millones sin requerimiento de las municipalidades adheridas ni aprobación del directorio, infringiendo los estatutos de la asociación. Las compras fueron realizadas a la empresa Best Quality Products SpA, y se emitieron 11 facturas entre julio y noviembre de 2020.

Aumento de sueldos y ocultamiento financiero

Pese al endeudamiento de Achifarp, las remuneraciones aumentaron en un 86% en el período, generando una carga financiera solventada —según la demanda— con recursos provenientes directamente de la Municipalidad de Recoleta.

“Teniendo la necesidad de mantener oculto el real estado financiero de la asociación, los imputados se concertaron para obtener liquidez desde la municipalidad”, sostiene el texto.

Monto total del perjuicio

El CDE estima que los actos defraudatorios provocaron un daño patrimonial al Fisco de $3.673.987.025, más $31.935.091 por montos sustraídos por uno de los imputados, Matías Muñoz. La suma total demandada asciende a $3.705.922.116, con solicitud de reajuste según el IPC, intereses y costas judiciales.

Bienes congelados y medida cautelar

En julio de 2024, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de los querellantes y ordenó el congelamiento de bienes del exalcalde por un monto superior a $530 millones. Entre los bienes se incluyen:

Una casa en La Reina

Otra en Huechuraba

Un departamento y un local comercial en Recoleta

Un automóvil Mini Countryman Cooper

Solicitudes de penas: Fiscalía vs. CDE

La Fiscalía, a través de la fiscal Giovanna Herrera, solicitó 18 años de prisión, mientras que el CDE elevó esa cifra a más de 20 años, con el siguiente desglose:

Fraude al Fisco : 15 años de presidio mayor en su grado medio Multa de 21.041 UTM 10 años de inhabilitación absoluta para cargos públicos Accesorias legales y costas

Estafa : 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo Multa de 21 UTM Accesorias legales y costas

Delito concursal : 541 días de presidio menor en su grado medio Accesorias legales y costas

Cohecho : 5 años y 1 día de reclusión mayor en su grado mínimo



Próximos pasos

Daniel Jadue se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario total, mientras avanza el proceso penal y ahora también el juicio civil. El CDE presentó además una acusación particular, independiente de la del Ministerio Público, reforzando su ofensiva legal contra el excandidato presidencial del Partido Comunista (PC).

La causa promete extenderse en el tiempo y seguir generando repercusiones tanto judiciales como políticas, en un año clave para la oposición chilena.

/psg