Desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7, se desarrollará un corte programado de agua potable que afectará a 121.642 clientes en la Región Metropolitana, producto de obras asociadas a la construcción del nuevo teleférico del Parque Metropolitano, en el Cerro San Cristóbal.

¿Qué comunas se verán afectadas?

El corte de suministro impactará a sectores de las siguientes seis comunas:

Renca

Santiago

Independencia

Conchalí

Providencia

Recoleta

El perímetro general del corte estará delimitado por:

Norte : Avenida Dorsal (Conchalí)

Sur : Santa Isabel (Santiago)

Oriente : Eliodoro Yáñez (Providencia)

Poniente: Caupolicán (Renca)

Puntos de abastecimiento alternativo

La empresa Aguas Andinas anunció la instalación de diversos puntos de abastecimiento de agua para enfrentar la emergencia. Estos estarán distribuidos en las seis comunas afectadas. A continuación, algunos de los puntos habilitados por comuna:

Santiago:

Estados Unidos / Coronel Santiago Bueras

Santa Isabel / Raulí

Lira / Curicó

Angamos / Santa Victoria

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Enrique Campos / Victoria (Plaza)

Las Margaritas entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Pedro Nolasco / Vidal José Manuel Borgoño

Recoleta:

Av. Recoleta / México

Einstein / La Conquista

Bellavista / Av. Recoleta

Justicia Social N° 255

Providencia:

El Arzobispo / Bellavista

Antonia López de Bello / Constitución

Independencia:

Vivaceta / San Luis

Rivera / Teniente Bisson

Fermín Vivaceta / Venecia

Doctor Carlos Lorca Tobar frente al N° 920

Conchalí:

Guanaco / Dorsal

Santa Inés / Barón de Juras Reales

Av. Independencia N° 3499

Vivaceta / El Olivo

La lista completa se encuentra disponible en las redes sociales y sitio web de Aguas Andinas.

Establecimientos de salud afectados

El corte también afectará a 27 centros de salud, incluyendo hospitales y clínicas. Estos recintos contarán con suministro reducido o suspendido, por lo que se implementarán planes de contingencia para asegurar su funcionamiento básico durante el período de restricción.

Motivo del corte: obras del nuevo teleférico

Las faenas que justifican el corte están relacionadas con la instalación de infraestructura para el nuevo teleférico del Parque Metropolitano, obra que busca mejorar la conectividad urbana y turística en el Cerro San Cristóbal, facilitando el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.

Recomendaciones para la población

Las autoridades y Aguas Andinas recomendaron:

Almacenar agua potable con anticipación.

Evitar el uso innecesario del recurso durante el corte.

Informarse por canales oficiales sobre el estado del suministro y puntos de abastecimiento.

Duración del corte

Inicio : Viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas

Término: Domingo 7 de septiembre, a las 09:00 horas

Para mayor información, la empresa Aguas Andinas mantiene sus canales digitales y número de atención 600 200 4545 disponibles para consultas.

