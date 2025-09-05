Septiembre ya está aquí y con él llegan las Fiestas Patrias, con cueca, comidas típicas y celebraciones en toda la Región Metropolitana. Más allá de la gastronomía y los shows en vivo, las fondas también ofrecen juegos tradicionales y actividades familiares que rescatan lo mejor de la cultura chilena.
Si quieres disfrutar sin gastar demasiado, varias comunas de Santiago tendrán panoramas gratuitos o con entradas bajo los $5.000. Aquí, una guía de opciones:
Franklin
📍 Persa Víctor Manuel
📅 13 y 14 de septiembre, de 12:00 a 20:00 horas
🎶 Música en vivo, cueca y comida típica
💵 Entrada gratuita
Paine
📍 Estadio Municipal
📅 17 al 20 de septiembre, de 12:00 a 00:00 horas
🎤 Shows en vivo (artistas por confirmar), gastronomía y actividades recreativas
💵 Entrada gratuita
Talagante
📍 Calle Esmeralda con República
📅 17 al 21 de septiembre
🎉 Fiesta de la Chilenidad con música, comida típica y actividades familiares
💵 Entrada gratuita
Renca
📍 Parque Las Palmeras
📅 18 al 21 de septiembre
🎶 Cuecódromo, juegos típicos y presentaciones de Zúmbale Primo, Sonora Palacios y Luis Lambis
💵 Entrada gratuita (previo canje en rencaparticipa.cl)
Lo Barnechea
📍 Explanada El Rodeo
📅 17 al 21 de septiembre
🎤 Nicole, Américo, Los Charros de Lumaco, Entremares y Huasos Quincheros, además de foodtrucks y actividades infantiles
💵 Inauguración gratuita; del 18 al 21, entradas a $4.000 (no es pet friendly)
Buin
📍 Sector del Buin Zoo (km 32)
📅 Fechas por confirmar
🎶 Música en vivo y gastronomía típica
💵 Entrada general $2.000 (estacionamiento $5.000)
Colina
📍 Parque San Miguel, Av. Nueva Colina 760
📅 17 al 21 de septiembre
🎶 Música en vivo, shows y comida típica nacional
💵 Entrada gratuita
