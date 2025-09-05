Septiembre ya está aquí y con él llegan las Fiestas Patrias, con cueca, comidas típicas y celebraciones en toda la Región Metropolitana. Más allá de la gastronomía y los shows en vivo, las fondas también ofrecen juegos tradicionales y actividades familiares que rescatan lo mejor de la cultura chilena.

Si quieres disfrutar sin gastar demasiado, varias comunas de Santiago tendrán panoramas gratuitos o con entradas bajo los $5.000. Aquí, una guía de opciones:

Franklin

📍 Persa Víctor Manuel

📅 13 y 14 de septiembre, de 12:00 a 20:00 horas

🎶 Música en vivo, cueca y comida típica

💵 Entrada gratuita

Paine

📍 Estadio Municipal

📅 17 al 20 de septiembre, de 12:00 a 00:00 horas

🎤 Shows en vivo (artistas por confirmar), gastronomía y actividades recreativas

💵 Entrada gratuita

Talagante

📍 Calle Esmeralda con República

📅 17 al 21 de septiembre

🎉 Fiesta de la Chilenidad con música, comida típica y actividades familiares

💵 Entrada gratuita

Renca

📍 Parque Las Palmeras

📅 18 al 21 de septiembre

🎶 Cuecódromo, juegos típicos y presentaciones de Zúmbale Primo, Sonora Palacios y Luis Lambis

💵 Entrada gratuita (previo canje en rencaparticipa.cl)

Lo Barnechea

📍 Explanada El Rodeo

📅 17 al 21 de septiembre

🎤 Nicole, Américo, Los Charros de Lumaco, Entremares y Huasos Quincheros, además de foodtrucks y actividades infantiles

💵 Inauguración gratuita; del 18 al 21, entradas a $4.000 (no es pet friendly)

Buin

📍 Sector del Buin Zoo (km 32)

📅 Fechas por confirmar

🎶 Música en vivo y gastronomía típica

💵 Entrada general $2.000 (estacionamiento $5.000)

Colina

📍 Parque San Miguel, Av. Nueva Colina 760

📅 17 al 21 de septiembre

🎶 Música en vivo, shows y comida típica nacional

💵 Entrada gratuita



