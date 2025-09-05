Ya están clasificados y en ese orden: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Chile difícilmente pueda salir del último lugar, por la diferencia de puntos que se amplía por la pésima diferencia de goles

Tabla de Posiciones de las Clasificatorias Sudamericanas en la fecha 17

Revisemos como quedó la tabla el termino de la fecha 17 de las eliminatorias rumbo al mundial.

Tabla de Posiciones Clasificatorias Sudamericanas 2026

/José Pablo Verdugo