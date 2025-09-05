La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió este viernes al violento ataque registrado durante la noche del jueves en contra de la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba, hecho que calificó como un “atentado gravísimo e inaceptable”.

El incidente ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas llegó hasta las inmediaciones de la comisaría y comenzó a lanzar objetos contundentes contra el recinto policial.

Según informó la Fiscalía, el ataque incluyó piedras y botellas de vidrio, y terminó con una persona detenida: una joven de 18 años, quien fue sorprendida en flagrancia por personal de Carabineros.

“Había sido vista por personal policial lanzando piedras y botellas de vidrio a los carabineros”, detallaron desde el Ministerio Público.

Frente a esta situación, Matthei utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al hecho y respaldar a las fuerzas de orden.

“El ataque contra una comisaría es un atentado a Carabineros gravísimo e inaceptable. A los carabineros se los respeta”, escribió en su cuenta oficial.

En un segundo mensaje, la aspirante a La Moneda enfatizó su compromiso con restablecer la seguridad pública en el país y anunció mano dura contra los responsables de actos violentos: “Vamos a devolverle el orden a Chile y máximo castigo a los delincuentes”, señaló.

El ataque se suma a otros episodios de violencia registrados en las últimas semanas, en un contexto donde la seguridad ciudadana se ha instalado como uno de los temas prioritarios de la campaña presidencial de cara a las elecciones de 2025.

Desde Carabineros no se reportaron funcionarios heridos, pero informaron que los daños materiales están siendo evaluados. En tanto, la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante esta jornada.

El incidente reaviva el debate en torno a las garantías para el trabajo policial, especialmente en sectores urbanos donde se han producido reiterados ataques a cuarteles en el último tiempo.

