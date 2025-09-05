El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a lanzar acusaciones contra el hermano de Jeannette Jara, en el marco de la polémica generada por un reportaje de Chilevisión que reveló la existencia de una presunta “red de bots” destinada a atacar a las principales candidatas presidenciales: Evelyn Matthei y la propia Jara.

El informe periodístico identificó a un sujeto de alias “Neuroc”, quien junto a otras cuentas en redes sociales, habría operado de manera coordinada para desestabilizar las campañas presidenciales. Entre los ataques más virales, se incluyeron aquellos que sugerían que Matthei padecería Alzheimer, lo cual fue categóricamente desmentido por su entorno.

Jara exige explicaciones: “La ciudadanía merece respuestas, no engaños”

Tras conocerse el contenido del reportaje, la abanderada oficialista, Jeannette Jara, acusó directamente al Partido Republicano: “No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario”, afirmó a través de su cuenta en X (exTwitter).

“¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños”, sentenció.

Kast responde y sugiere vinculación familiar: “¿Será hermano de la candidata?”

La respuesta de Kast no se hizo esperar. En su participación matinal en un programa local de Talca, ironizó respecto a las declaraciones de Jara: “Ya no va a ser la mentira de la semana, ahora va a ser la mentira del día”, sostuvo, agregando que “esto solo va a aumentar, mentira tras mentira”.

Luego, lanzó una insinuación directa contra el periodista Sergio Jara, hermano de la candidata oficialista: “¿Quién es el periodista del área investigativa de CHV? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata de la continuidad? No voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo, para que reflexionen”.

Más tarde, en entrevista con Emol TV, profundizó su insinuación: “Podríamos preguntarle al hermano (de Jara) que está a cargo de la investigación si él de verdad encontró algo”.

Chilevisión aclara: “Sergio Jara no participó del reportaje”

Las palabras del candidato republicano fueron rápidamente desmentidas por Chilevisión, mediante un comunicado oficial: “Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal ‘Contigo en la Mañana’, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa”.

Jara también responde: “Trabaja en otra área y en un canal privado”

La propia Jeannette Jara también desestimó las acusaciones, afirmando que: “Mi familiar trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y se desempeña en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”.

Kast insiste: “No necesitamos que un pariente invente mentiras”

A pesar de la aclaración pública del canal y de la candidata, Kast volvió a referirse al tema durante un encuentro con adherentes en Talca, reiterando su sospecha sobre la supuesta participación del hermano de Jara: “Nosotros vamos a enfrentarlos siempre con la verdad, mirando a los ojos. No necesitamos que algún pariente que trabaje en un medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a alguna colectividad”, señaló.

“No necesitamos que un pariente nos defienda, no necesitamos que un pariente invente mentiras, porque hablamos con la verdad. Y cuando la enfrentamos con la verdad, miente”, concluyó Kast.

/psg