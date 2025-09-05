Ayer la Conmebol determinó que el club Independiente de Avellaneda quedara eliminado de la Copa Sudamericana luego de los terribles hechos delictuales y de extrema violencia que hubo en el partido ante Universidad de Chile-

Es por eso que hoy por medio de un comunicado dirigido hacia Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, el elenco argentino reclamó al considerar insólitas las sanciones que hubo sobre ellos, además de sostener que Indpendiente «representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, mientras que la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial», señalaban en el inicio del comunicado.

“La decisión sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, agregaron.

Pero no solo eso, sino que además exigieron dos insólitas exigencias a la Conmebol:

Que se elimine toda referencia a nuestra institución en el marco del Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia. Que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por independiente al Museo de la Conmebol, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles.

Por Ignacio Soto Bascuñán