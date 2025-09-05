Estos fueron los resultados de la penúltima fecha de las Clasificatorias Mundialistas
Colombia 3- 0 Bolivia
Goles: 1-0, 31′ James Rodríguez (COL); 2-0, 74′ Jhon Córdoba (COL); 3-0, 84′ Juan Fernando Quintero (COL)
Argentina 3-0 Venezuela
1-0, 39′ Lionel Messi (ARG); 2-0, 76′ Lautaro Martínez (ARG); 3-0, 80′ Lionel Messi (ARG)
Uruguay 3-0 Perú
Goles: 1-0, 14′ Rodrigo Aguirre (URU); 2-0, 58′ Giorgian De Arrascaeta (URU); 3-0, 80′ Federico Viñas (URU)
Paraguay 0-0 Ecuador
Goles: No hubo
Brasil 3-‘0 Chile
1-0, 14′ Rodrigo Aguirre (URU); 2-0, 58′ Giorgian De Arrascaeta (URU); 3-0, 80′ Federico Viñas (URU)
