Estos fueron los resultados de la penúltima fecha de las Clasificatorias Mundialistas

Colombia 3- 0 Bolivia

Goles: 1-0, 31′ James Rodríguez (COL); 2-0, 74′ Jhon Córdoba (COL); 3-0, 84′ Juan Fernando Quintero (COL)

Argentina 3-0 Venezuela

1-0, 39′ Lionel Messi (ARG); 2-0, 76′ Lautaro Martínez (ARG); 3-0, 80′ Lionel Messi (ARG)

Uruguay 3-0 Perú

Goles: 1-0, 14′ Rodrigo Aguirre (URU); 2-0, 58′ Giorgian De Arrascaeta (URU); 3-0, 80′ Federico Viñas (URU)

Paraguay 0-0 Ecuador

Goles: No hubo

Brasil 3-‘0 Chile

