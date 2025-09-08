Raquel Argandoña volvió a captar la atención, esta vez no por sus declaraciones o viajes habituales, sino por una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram durante su estadía en Aruba.

La panelista de “Maldita Moda”, de 58 años, publicó imágenes en las que luce un llamativo bikini, lo que generó un fuerte impacto entre sus seguidores. Hasta ahora, la publicación acumula cerca de cuatro mil “me gusta” y cientos de comentarios, en su mayoría positivos, aunque también surgieron voces críticas.

